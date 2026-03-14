Meteoroloji'den dört uyarı birden: Kar, sağanak, toz taşınımı ve çığ

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle 5 ilde yoğun kar yağışı uyarısı yapan Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksekleri için çığ ve hızlı kar erimesi tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2026 08:08, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 08:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

