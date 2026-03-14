Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Şampiyon at nasıl kavurma oldu? İşte ihanet zinciri!

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevindeki kavurmalarda DNA'sı bulunan atın, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 3 birincilik kazanan "Smart Latch" olduğu kesinleşti. Sakatlığı nedeniyle damızlık izni verilmeyen ve bir binicilik kulübüne hibe edilen atın, "öldü" yalanıyla 50 bin TL'ye bir market sahibine satıldığı ve Mersin'de kesilerek aşevine servis edildiği iddia ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde servis edilen yemekte "tek toynaklı eti" tespit edilmesi gündemi sarsarken, yapılan DNA analizleri, kavurmadaki etin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşup 3 birincilik elde eden kısrak Smart Latch'e ait olduğunu ortaya koydu.

Yenişafak'tan Muhammed Vefa Yürekli'nin haberine göre; Smart Latch ve yaşanan skandala dair yeni bilgilere ulaşıldı. Suat Topçu'ya ait at, elde ettiği başarılar sonrası bacağındaki çatlaklar nedeniyle emekli edildi.

DAMIZLIĞA UYGUN DEĞİL RAPORU

Topçu, özel olduğu için atı damızlık olarak kullanmak istedi. "Damızlık olarak 200 bin TL karşılığında bana ver" teklifini reddeden Topçu, gerekli izinleri alamadı. Atın bacağındaki çatlaklar, çiftleşme sırasında kırığa dönebileceği için Tarım ve Orman Bakanlığı atın sağlığını önceleyip çiftleşmeye uygun olmadığı raporu verdi. Atın değerinin 100 bin lira üstünde olduğu, genç halinin ise 500 bin TL'den fazla bedele sahip olduğu ifade ediliyor.

ÖNCE DİZİLERE SONRA KULÜBE VERİLDİ

Buna rağmen Topçu atla ilgilenmeye devam etti. Etkinlikler, dizi prodüksiyonları, düğünler ve binicilik faaliyetlerinde kullanılan at, bir çiftliğe birkaç aylığına 50 bin TL'ye kiralandı. Daha sonra geri döndüğünde Topçu, atı bir binicilik kulübüne hibe etti. Yaklaşık 1 ay önce at hakkında bilgi almak isteyenlere atın öldüğü söylendi. Ancak atın hibe edildiği binicilik kulübü, atı 50 bin TL'ye bir market zinciri sahibine sattı. At Mersin'e götürüldü. İddiaya göre Toroslar Market'in sahibi Halil Eren, atı satın aldı ve kasaba yolladı.

Kaybolan atlardan haber yok

Benzer şekilde bölgede başka atlar da "Öldü ve gömdük" söylemiyle kayboldu. Bölgede binicilikte kullanılan atların kaybolduğu ve akıbetinin bilinmediği ifade ediliyor. Sahibinin elinde ölen atlar için hipodromun arkasında gömüleceği bir alan bulunuyor. Ancak şehir dışında ya da uzakta ölen atların cesetlerinin taşınması çok meşakkatli olduğu için, bulundukları alanda gömülüyor. Sahipleri de bu durumlarda atın peşine düşmüyor. İstanbul Adalar'da fayton biniciliğinin yasaklanmasından sonra boşa çıkan atların akıbeti de meçhul.

