Önder Kahveci'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Sağlık çalışanlarının sorunları çözülmeli

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Kahveci mesajında, Türk milletinin tarih boyunca vatan söz konusu olduğunda her zaman ön safta yer aldığını belirterek, bu ruhun en önemli temsilcilerinden birinin tıbbiyeliler olduğunu ifade etti.

Kahveci, 14 Mart 1919'da işgale karşı verilen tepkinin ve vatan sevgisinin sembolü olan tıbbiyelilerin, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de iki kule arasına astıkları Türk bayrağıyla milli mücadelenin öncülerinden olduğunu hatırlattı. Tıbbiyelilerin bu kararlı duruşunun tarihe geçtiğini belirten Kahveci, bu ruhun cephede şehadete yürüyen kahramanlardan zor şartlar altında görev yapan hekimlere kadar uzanan büyük bir fedakarlık hikayesi olduğunu dile getirdi.

'Depremde ve Pandemide Sağlık Çalışanları Büyük Bir Özveriyle Çalıştı'

Sağlık çalışanlarının özellikle son yıllarda büyük fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Kahveci, COVID-19 salgını ve 2023 Kahramanmaraş Depremleri gibi zor dönemlerde sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görev yaptığını ifade etti. Kahveci, "Milletimizin nerede bir feryadı yükselse sağlık çalışanlarımızı orada gördük. Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları canlarını ortaya koyarak insanımıza hizmet etmeye devam etmiştir" dedi.

Nöbet ve Teşvik Ücretleri Arttırılmalıdır

Sağlık çalışanlarının hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini belirten Kahveci, ekonomik haklar kapsamında tek kalem maaş sistemine geçilmesi, taban ve teşvik ödemelerinin artırılması, nöbet ücretlerinin emeğin karşılığını verecek şekilde düzenlenmesi ve yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Özlük hakları konusunda da iş yükünün azaltılması, istihdamın artırılması, tayin süreçlerinin kolaylaştırılması, üniversite hastanesi çalışanlarına tayin hakkı verilmesi ve sağlıkta şiddete karşı daha ağır yaptırımlar getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kahveci, yönetimde ehliyet ve liyakatin esas alınması gerektiğini söyledi.

Sosyal haklara ilişkin taleplere de değinen Kahveci, her hastaneye kreş yapılması, sağlık çalışanlarının dinlenme alanlarının iyileştirilmesi ve yemek gibi hizmetlerin çalışanları memnun edecek seviyeye çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Kahveci, sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanmasının hem çalışanların tükenmişlikten kurtulmasına hem de vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Sağlık çalışanları hak ettiklerine kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Mesajının sonunda tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Kahveci, sağlık camiasının sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi temennisinde bulundu.