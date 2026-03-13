Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunan ve yoğun bakımda entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın durumunun ağırlaştığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Türk tarihçiliğinin en bilinen isimlerinden biriydi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, akademik çalışmaları, kitapları ve televizyon programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınan bir tarihçiydi. Osmanlı tarihi, Türk idare tarihi ve modernleşme süreci üzerine yaptığı çalışmalarla Türkiye'de tarih alanının en etkili akademisyenlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

1947 yılında Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya gelen Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde eğitim aldı. Akademik kariyerinde Galatasaray Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurumda görev yaptı ve uzun yıllar üniversitelerde ders verdi.

Son dönemde sağlık sorunları yaşamıştı

Son dönemde çeşitli sağlık sorunları yaşayan Ortaylı'nın özellikle böbrek kaynaklı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ve ameliyat geçirdiği biliniyordu. Bir süre önce sağlık durumunun iyileşme sürecine girdiğini ifade eden Ortaylı, yeni kitap çalışmalarına yoğunlaşacağını açıklamıştı.

Ancak son günlerde sağlık durumunun yeniden ağırlaştığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Çok sayıda esere imza attı

Prof. Dr. İlber Ortaylı akademik çalışmalarının yanı sıra geniş okur kitlesine ulaşan çok sayıda kitaba imza attı. "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Türkiye İdare Tarihi", "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" ve "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek" gibi eserleri Türkiye'de tarih okurunun en çok başvurduğu çalışmalar arasında yer aldı.

Televizyon programları, konferanslar ve söyleşilerle de tarih bilgisini geniş kitlelere aktaran Ortaylı, Türkiye'de popüler tarih anlatımının en önemli temsilcilerinden biri olarak görülüyordu.