7 ilde düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonunda 3 tutuklama

Mersin'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin merkezli Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' iddiasıyla, aralarında farklı kamu kurumlarında görev yapan 20 kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

2022-2024 yılları arasındaki ihaleler mercek altında

Öte yandan, şüphelilerle ilgili soruşturmanın, 2022 ila 2024 yılları arasında yapılan kamu ihalelerini kapsadığı öğrenilirken, bu dönemde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği öne sürüldü.