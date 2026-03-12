Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 17.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 18:10, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 18:12
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Haymana'da dün de saat 09.59'da 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.