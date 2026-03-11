'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın canlı yayınlanması taleplerine değindi. Mevcut mevzuatın canlı yayına imkan vermediğini belirten Bakan Gürlek, mahkeme salonlarının siyasi şov alanı değil, sadece yargılama mekanı olduğunu vurgulayarak "Anayasa'nın 138. maddesi uyarınca kimse mahkemelere talimat veremez" dedi.

Haber Giriş : 11 Mart 2026 19:50, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 19:55
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın TRT'de yayınlanması çağrısını sorduğunda Bakan Gürlek, "Canlı yayınlamamız için kanun değişikliği gerekiyor. Şuanki mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok. Ama kanun değişirse canlı yayınlanabilir" cevabını verdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu 407 sanıklı davada yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

"Yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme salonların siyaset arenası değildir, siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılır, burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir herkes sanık statüsündedir. Hukuki olarak sanık tabiri bu nedenle kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken Sanık Ekrem diye hitap eder, belediye başkanım diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamızın 138. maddesine göre mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle burada selamlama konuşması yapmak yoktur. Usul vardır her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Şahıs Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler, mahkemede usul ve tartışmalarla ilgili önce taraflara söz verebilirler. Ama burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak mahkememize de yakışmaz, düzene de yakışmaz. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanına aittir. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım. Orada sadece yargılama yapılması gerekir, siyasi şov yapmaya müsaade edilmez. Hiçbir mahkeme bunlardan da etkilenmez, mahkeme dosyadaki delillere göre vicdani kanaat verir."

