Altaylı: İlber Ortaylı çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Altaylı: İlber Ortaylı çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Gazeteci Fatih Altaylı, tarihçi İlber Ortaylı için sağlık sorununlarının ciddi olduğunu belirterek dua istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2026 12:30, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 12:33
Yazdır
Altaylı: İlber Ortaylı çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 8 Şubat'ta ameliyat olduğunu köşe yazısında duyurmuştu.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde uzun bir operasyondan sonra bir-iki müdahale daha yapıldığını söyleyen Ortaylı 15 Şubat'ta şunları yazmıştı:

* Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı.

* Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Koğuşta hastabakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı, hemşirelerden Tuğba ve Çağla hanımlar hepsi birden beni ıstırabımdan kurtarmak için seferber oldular. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu. O an insan, bu memlekette hala işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor.

* Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa'ya (Mustafa Kemal Atatürk) telgraf çekeceğim: "Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır."

Altaylı: Dualarınızı esirgemeyin

Gazeteci Altaylı internet sitesindeki yazısında Ortaylı'nın sağlık durumunun ciddi olduğunu belirtti:

"Canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

Ortaylı'nın Ailesi de Sosyal Medya Hesabından Sağlık Durumuna İlişkin Paylaşım Yaptı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber