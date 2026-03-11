Grok'un savaş dili: İsrail ve ABD noktalarına düşen füzeleri 'karartıyor'

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde verdiği yanıtlar bölgede çok riski bir dönemin fitilini ateşledi. Bazı uzmanların 'En geç 96 saatte biter' iddiası ise geçtiğimiz gün itibariyle boşa çıktı. Gerek ABD-İsrail cephesi gerek İran'dan gelen açıklamalar savaşın haftalarca sürebileceğini gösteriyor.

Elbette bu savaşın en çok takip edildiği alanlardan biri sosyal medya. Yaygın bilinen adıyla Twitter yeni ismiyle X platformu da her gün on milyonlarca paylaşıma ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla atılan füzeler, vurulan askeri-sivil noktalar, hedef alınan üsler gibi savaşı doğrudan etkileyen olaylarla ilgili en büyük bilgi akışlarından biri de söz konusu platformda gerçekleşiyor.

Grok'un savaş dili nasıl anlaşılmalı?

Bilindiği üzere X platformu geçtiğimiz yıllarda kendi yapay zeka robotu olan Grok'u devreye aldı. Aradan geçen zaman içinde Grok ile ilgili yapılan ve yapılmayan güncellemeler de kamuoyunda sıkça tartışıldı.

Grok'un bir doğrulama aracı olmadığını net bir şekilde anlayamayan sosyal medya kullanıcıları İran-İsrail-ABD arasında devam eden savaşla ilgili de pek çok detayı Grok'a sormaya başladı.

Savaşın ilk günlerinde özellikle videolarla ilgili daha detaylı ve isabetli bilgiler paylaşan Grok, aradan geçen zaman içinde daha farklı bir profil sergilemeye başladı.

Özellikle son günlerde İran'a düşen videoları 'olumlu bir dille doğrulayan' Grok, İsrail'e ya da ABD'nin bölge ülkelerindeki üslerine düşen füzelere ait kanıt niteliğindeki görüntüleriyse 'eski, sahte, yanlış' olarak niteleyen bir dil kullanımına geçti.

'Grok bu doğru mu?' çıkmazı

Tam da bu noktada farklı bir sorun daha ortaya çıkıyor. Çünkü Grok'un kendisine sorulan 'Bu doğru mu?' sorularına verdiği yanıt çok sayıda kullanıcı tarafından 'kesin doğru' olarak kabul ediliyor. Hal böyle olunca yanlış bilgi Grok eliyle bir anda hızla yayılıyor ve çok geniş kitleler manipüle ediliyor.

Grok'un adeta bir 'teyit hattı' gibi kullanılması ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu gibi süreçlerde Grok'a sormak yerine daha güvenilir olan basın kuruluşlarına ya da birincil kaynaklara bakılması önemle tavsiye ediliyor.