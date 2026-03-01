HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 00:02
11 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Rumeli Dernekleri ile iftar programına ve Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (İstanbul/19.12/20.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık ve Sırbistan ortaklığıyla düzenlenecek "Kadınların Kritik Rolü: Güçlendirme İçin Stratejik Ortaklıklar" başlıklı yan etkinliğe, Bakanlık ve TÜRKONFED arasında kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesine yönelik işbirliği protokolü imza törenine, KADEM'in "Bağlanalım, Güçlenelim ve Büyüyelim IV: Kadın Emeğinin Tanınması ve Adalet İçin Paylaşılan Sorumluluk" iftar programına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak. (New York) 2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Merkez Mahallesi Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekim Töreni'ne ve Emlak Katılım'ın 100'üncü Yıl İftar Sofrası Programı'na iştirak edecek. (İstanbul/14.00/19.12) 3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı İftar Programı'na katılacak. (Ankara/18.57) 4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin İl Başkanlığına, esnafa ve Kaman Belediyesine ziyarette bulunacak, Kaman Vefa İftar Programı'na iştirak edecek. (Kırşehir/16.00/16.30/18.00/18.30) 5- TBMM'den - İYİ Parti, TBMM Grup Toplantısı'nı gerçekleştirecek. - Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/10.30/14.00) EKONOMİ FİNANS 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yıldırım Sondaj Gemisi'nde basın açıklaması yapacak, sahur programına katılacak. (Zonguldak/16.00/16.50/22.50/23.45) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Tahran/Washington/Kudüs) 2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor. (Gazze/Kudüs) SPOR 1- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak. Organizasyonun ilk günü, Arjantin-Avustralya, Japonya-Macaristan ve Kanada-Türkiye maçları oynanacak. (İstanbul/14.30/17.30/20.30) 2- UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk edecek Samsunspor, son idmanını Nuri Asan Tesisleri'nde yapacak. Teknik direktör Thorsten Fink ve bir oyuncusu, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Samsun/15.30/19.30) 3- UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor'a konuk olacak İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez ve bir oyuncusu, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip, son çalışmasını burada gerçekleştirecek. (Samsun/18.15/19.00) 4- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak. (İstanbul/14.00) 5- Trendyol 1. Lig'in 30. haftasına, İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek. (İstanbul/13.30/16.00/Hatay/13.30/Ankara/20.00) 6- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftası 6 maçla sürecek. 7- Nesine 3. Lig 2. Grup 17. hafta erteleme maçında 12 Bingölspor ile Cınegold Ağrı 1970 karşı karşıya gelecek. (Bingöl/13.30) 8- BKT Avrupa Kupası 8'li Final turu maçında Türk Telekom, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek. (Ankara/19.00) 9- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Atina/20.00) 10- FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımını ağırlayacak. (İzmir/20.15) 11- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın KS Developres, Zerenspor ise İtalya'nın A. Carraro Prosecco takımını konuk edecek, Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/19.00/Ankara/20.00/Scandicci/21.00) 12- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, Romanya'nın CSO Voluntari takımını konuk edecek. (İstanbul/20.30) 13- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına konuk olacak. (Maaseik/22.30)

