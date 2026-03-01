HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
İdari Uygulamalar

Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı

Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen inceleme kapsamında disiplin soruşturması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, soruşturma sürecinde Kasımoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

11 Mart 2026 00:13
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı

Ardahan'da Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından resmi süreç başlatıldı. Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kasımoğlu hakkında yürütülen inceleme kapsamında disiplin soruşturması açıldığı ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında adli vaka iddiası gündeme gelmişti

Ardahan'da dün kamuoyuna yansıyan bazı iddialar dikkat çekmişti. İddialara göre Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu'nun yaşanan adli bir olay sonrasında, bir kişi tarafından bıçaklandığı öne sürülmüştü. Olayın ardından konuyla ilgili resmi inceleme başlatıldı. Ardahanhaber.com.tr'de yer alan haberde "Edinilen bilgilere göre olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre B.K., iki kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Olayın ardından yaralanan Vali Yardımcısının hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili olarak iki kişinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi." denildi.

Ardahan Valiliğinden resmi açıklama

Ardahan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05.03.2026 tarihi itibarıyla Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanunun 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başlatılan disiplin soruşturmasının devam ettiği ve sürecin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

