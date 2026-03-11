HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı

2026 Yılı Adli Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, 2026 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1'de ilan edilmiş ve bu kapsamda kararnamenin 12 Haziran 2026 Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır.

2026 yılı "Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Artırılmasına" yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bölge adliye mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-2'de; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına alınanlardan dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-3'te ilan edilmiştir.

Talebe bağlı olarak yapılacak atamalar (bölge adliye mahkemeleri, doğu ve deprem bölgeleri gibi) ihtiyaç listesinde gösterilmemiştir. Bu atamalar nedeniyle münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensip maddeleri kapsamında yer alan merkez nüfusu yedi yüz elli binin ve bir milyonun altında olan birinci bölge mahaller Ek-4 ve Ek-5'te gösterilmiştir.

Deprem bölgesi uygulamasına bu yıl son verilmiş olup Ek-6'da belirtilen mahaller 2023 ve 2024 yılı prensiplerinde deprem bölgesi olarak ilan edilen mahalleri göstermektedir. (Önceki yıllarda deprem bölgesine atanıp ilgili yılın prensip kararlarında yer alan haklar saklı tutulacaktır)

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re'sen kararname kapsamına alınanlar cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Bunun dışında talebe bağlı olarak atamaları değerlendirileceklere herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında olmaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında yer alan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atanma talep ekranı açılmış olup, talepte bulunacak olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 16 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu, Ek-7'de belirtilen yönteme uygun olarak mutlaka Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İlanın yapıldığı 10 Mart 2026 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 10 Mart 2026 tarihinden sonra "Hakim ve Savcı Atanma Talep Ekranı" kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Atamalarda ilgililerin taleplerinin, teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların taleplerinde;

Hakettiği bölge derecesine uygun en az sekiz yer tercih etmeleri,

Birden fazla bölge hakedilmesi durumunda her bir bölge için en az sekiz yer tercih etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen sayıda tercihte bulunmayan meslektaşlarımızın ilgili bölge derecesinde boş kalan mahallerde değerlendirilebileceği hususunun bilinmesi önem arz etmektedir.

Atanma talebinde bulunacak olan meslektaşlarımızın, atanma talep formunun "Tayin Talep Gerekçeleri" kısmından süre butonunu seçmeleri, mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin mutlaka "Tayin Talep Gerekçeleri" kısmından talebine uygun mazeret başlığını doğru şekilde seçmeleri ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı "Hakim ve savcı bilgi formu" konulu duyurusunda, tüm işlemlerde UYAP verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

Talep ekranında yer alan; güncel eş meslek bilgisi ile kişisel ve ailevi bilgilerin kontrol edilerek (medeni hal, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede güncellenmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

EK-1: 2026 Yılı Adli Yargı Ana Kararname Prensipleri

EK-2: Bölge Adliye Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-3:İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç ve Muhtemel Münhal Listesi

EK-4: Merkez Nüfusu Bir Milyonun Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-5:Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Birinci Bölge Yerlerin Listesi

EK-6: 2023 ve 2024 Yılı Prensiplerinde Deprem Bölgesi Olarak İlan Edilen Mahaller

EK-7: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

EK-8: Adli Yargı 2026 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvimi

2026 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan Prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, Prensipler Ek-1'de ilan edilmiş ve bu kapsamda kararnamenin 12 Haziran 2026 Cuma günü ilan edilmesi planlanmıştır.

2026 yılı "Yargının Etkinliği ve Verimliliğinin Artırılmasına" yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bölge idare mahkemelerine ilişkin ihtiyaç listesi Ek-2'de; ilk derece mahkemelerine ilişkin ihtiyaçlar ve kararname kapsamına alınanlardan dolayı oluşacak muhtemel münhal yerler ise Ek-3'te ilan edilmiştir.

Talebe bağlı olarak yapılacak atamalar (bölge idare mahkemeleri gibi) ihtiyaç listesinde gösterilmemiştir. Bu atamalar nedeniyle münhal yerlerin oluşabileceği dikkate alınarak tercihte bulunurken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Prensiplerin VI. maddesi kapsamında merkez nüfusu yedi yüz elli binin altında olan mahaller Ek-4'te gösterilmiştir.

Prensiplerin ilgili maddeleri gereğince re'sen kararname kapsamına alınanlar cep telefonlarına mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirileceklerdir. Kurulumuzun internet sitesinde bu konuyla ilgili sorgulama ekranı açılmış olup, ilgililer durumlarını buradan da öğrenebileceklerdir. Bunun dışında talebe bağlı olarak atamaları değerlendirileceklere herhangi bir mesaj gönderilmeyecektir.

Kararname kapsamında olması gerektiğini düşünüp sorgulama ekranında yer almayanlar ile kararname kapsamında yer almaması gerektiğini düşünüp de sorgulama ekranında ismi bulunan meslektaşlarımızın, durumlarını atanma talep formlarında gerekçeleriyle birlikte belirtmeleri yeterli olacaktır.

Atanma talep ekranı açılmış olup, atanma talebinde bulunacakların 16 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu göndermeleri gerekmektedir.

İlanın yapıldığı 10 Mart 2026 tarihinden önce gönderilen atanma talepleri ile UYAP dışı gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. 16 Mart 2026 tarihinden sonra talep ekranı kapatılacak olup, dilekçe gönderirken bu hususun göz önünde bulundurulması ve taleplerin belirtilen tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Atamalarda ilgililerin taleplerinin, teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebilmesi amacıyla, kararname kapsamına alınanların taleplerinde en az beş yer tercih etmeleri önem arz etmektedir.

İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliği'ne uygun mazeretleri nedeniyle atanmak isteyenlerin taleplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla "Tayin Talep Gerekçeleri" kısmından talebine uygun mazeret başlığını doğru şekilde seçmeleri ve varsa dayanak belgelerini, atanmak istedikleri yerleri de belirtmek suretiyle açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın, atanma talep formları kararname bürosuna ulaştıktan sonra, 24 saat içinde (hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk mesai günü) ilgililere formda bildirdikleri telefon numarasına mesajla, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi verilecektir.

Genel Sekreterliğimizin 29.11.2011 tarihli ve 44965 sayılı "Hakim ve savcı bilgi formu" konulu duyurusunda, tüm işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) verilerinin esas alınacağı belirtilmiş olduğundan, meslektaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

Talep ekranında yer alan; güncel eş meslek bilgisi ile kişisel ve ailevi bilgilerin kontrol edilerek (medeni hal, çocuk durumu vb.) meydana gelen değişikliklerin en kısa sürede güncellenmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.



EK-1: Ana Kararname Prensipleri

EK-2: Bölge İdare Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-3: İlk Derece Mahkemeleri İhtiyaç Listesi

EK-4: Merkez Nüfusu Yedi Yüz Elli Binin Altında Olan Mahaller

EK-5: Atanma Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi

EK-6: İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki Takvim