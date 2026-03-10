THY uçuş ağını genişletiyor: 6 yeni nokta
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2026 yılında uçuş ağına 6 yeni destinasyon ekleyeceklerini açıkladı. Yeni rotalar arasında Erivan, Temeşvar, Monrovia, Bissau, Urumçi ve Çengdu yer alıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2026 08:05, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 08:06
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu yıl 6 yeni destinasyona uçuş başlatacaklarını duyurdu.
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl yeni başlatılacak uçuş noktalarını açıklayarak, şunları kaydetti:
"2026'da da yeni noktalarını uçuş ağımıza ekliyoruz. Ermenistan-Erivan, Romanya-Temeşvar, Liberya-Monrovia, Gine Bissau-Bissau, Çin-Urumçi, Çin-Çengdu. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu ünvanımızı daha da güçlendiriyoruz."