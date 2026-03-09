Dolar 44,08 TL'ye yükseldi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 44,08 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 17:22, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,0610
|44,0620
|44,0830
|44,0840
|Avro
|50,9700
|50,9710
|51,0700
|51,0710
|Sterlin
|58,8400
|58,8500
|58,9620
|58,9720
|İsviçre frangı
|56,4250
|56,4350
|56,6290
|56,6390
|ANKARA
|ABD doları
|44,0310
|44,1110
|44,0530
|44,1330
|Avro
|50,9300
|51,0100
|51,0300
|51,1100
|Sterlin
|58,7800
|58,9900
|58,9020
|59,1120