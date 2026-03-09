Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Bakan Kacır duyurdu: Yapay zeka vizyonu için önerileriniz bekleniyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için tüm paydaşların ve vatandaşların görüşlerine başvurulacağını açıkladı. Vatandaşlar ve teknoloji paydaşları, ülkemizin yapay zeka alanındaki fırsatlarını ve somut adım önerilerini 10 Nisan'a kadar "yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr" platformu üzerinden bakanlığa iletebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 15:52, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 16:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınacağını bildirdi.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına başlandığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zeka alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz, Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek. Görüş ve öneriler, 10 Nisan'a kadar, 'yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden iletilebilecek."

