Öğretmen dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı
Isparta Yalvaç'ta görev yapan öğretmen S.Ç., Belçika'da yaşayan tanıdığı R.Y.'yi sahte tapu kullanarak 450 bin avro dolandırdığı gerekçesiyle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde öğretmen S.Ç., yurt dışında yaşayan tanıdığının dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.
Belçika'da yaşayan R.Y., yaklaşık 7 yıldır tanıdığı ilkokul öğretmeni S.Ç.'nin kendisini sahte tapuyla yaklaşık 450 bin avro dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında ilçedeki bir ilkokulda görev yapan S.Ç., 6 Mart'ta gözaltına alındı. S.Ç.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. İşlemlerinin ardından 7 Mart'ta adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.