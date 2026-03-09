'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin gündemine oturan eş durumu atamaları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Tekin, 2023 yılında atanan ve henüz 3 yılını doldurmayan öğretmenlerin bu yaz yapılacak eş durumu atamalarına dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Tekin, Mayıs veya Haziran 2023'te atanan öğretmenlerin Eylül veya Aralık 2026 itibarıyla dahi yasal 3 yıllık süreyi tamamlayamayacağını belirterek mevcut koşullarda bu öğretmenlerin bir sonraki atama dönemini beklemesi gerektiğini ifade etti. Bakan, "Normal koşullarda arkadaşlarımızın bir sonraki yıl tayin istemeleri gerekiyor" dedi.

"Kanuna Aykırı Olmamak Koşuluyla Bakacağız"

Öğretmenlerin pozitif ayrımcılık taleplerini değerlendiren Tekin, yasal düzenlemenin 3 yıl şartını açıkça ortaya koyduğunu, yer değişikliğine izin verilen hallerin de kanunda tek tek sayıldığını vurguladı. Bununla birlikte "Kanuna aykırı olmamak koşuluyla bir şey yapabilir miyiz, bakacağız" diyerek kapıyı tamamen kapatmadı.

"Öğretmen Dağılımı Dengesizliği...."

Bakan Tekin, eş durumu atamalarında yalnızca bireysel talepleri değil, Türkiye genelindeki öğretmen dağılım dengesini de gözetmek zorunda olduklarını vurguladı. Belirli bölgelerden yoğun yer değişikliği taleplerinin o bölgelerde öğretmen açığı doğurabileceğini hatırlatan Tekin, bu dengenin atama planlamalarında belirleyici bir etken olduğunu söyledi.

Sözleşmeli Öğretmenler İçin Ekran Açılacak mı?

Kadrolu olamadığı için eş durumu başvurusu yapamayan sözleşmeli öğretmenlere ilişkin de açıklama yapan Tekin, ekranın açılmamasının sözleşmeli statüsünden değil, 3 yıllık sürenin tamamlanmamış olmasından kaynaklandığını belirtti.

.Zekeriya ELTİMUR