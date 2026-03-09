AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Petrolde 'Kara Pazartesi' 113 dolara ulaştı
Altın güne düşüşle başladı
Trenlerde bayram düzenlemesi: Ek seferlerle kapasite artışı yapılacak
Kabine yoğun gündemle toplanacak
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 yılında atanan ve 3 yıllık zorunlu hizmet süresini henüz tamamlayamayan öğretmenlerin bu yaz yapılacak eş durumu atamalarına dahil edilmesinin mevcut yasal düzenleme çerçevesinde mümkün olmadığını açıkladı. Ancak Tekin, "Kanuna aykırı olmamak koşuluyla bir şey yapabilir miyiz, bakacağız" diyerek konuyu değerlendireceklerinin sinyalini verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2026 10:38, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 10:44
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin gündemine oturan eş durumu atamaları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Tekin, 2023 yılında atanan ve henüz 3 yılını doldurmayan öğretmenlerin bu yaz yapılacak eş durumu atamalarına dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Tekin, Mayıs veya Haziran 2023'te atanan öğretmenlerin Eylül veya Aralık 2026 itibarıyla dahi yasal 3 yıllık süreyi tamamlayamayacağını belirterek mevcut koşullarda bu öğretmenlerin bir sonraki atama dönemini beklemesi gerektiğini ifade etti. Bakan, "Normal koşullarda arkadaşlarımızın bir sonraki yıl tayin istemeleri gerekiyor" dedi.

"Kanuna Aykırı Olmamak Koşuluyla Bakacağız"

Öğretmenlerin pozitif ayrımcılık taleplerini değerlendiren Tekin, yasal düzenlemenin 3 yıl şartını açıkça ortaya koyduğunu, yer değişikliğine izin verilen hallerin de kanunda tek tek sayıldığını vurguladı. Bununla birlikte "Kanuna aykırı olmamak koşuluyla bir şey yapabilir miyiz, bakacağız" diyerek kapıyı tamamen kapatmadı.

"Öğretmen Dağılımı Dengesizliği...."

Bakan Tekin, eş durumu atamalarında yalnızca bireysel talepleri değil, Türkiye genelindeki öğretmen dağılım dengesini de gözetmek zorunda olduklarını vurguladı. Belirli bölgelerden yoğun yer değişikliği taleplerinin o bölgelerde öğretmen açığı doğurabileceğini hatırlatan Tekin, bu dengenin atama planlamalarında belirleyici bir etken olduğunu söyledi.

Sözleşmeli Öğretmenler İçin Ekran Açılacak mı?

Kadrolu olamadığı için eş durumu başvurusu yapamayan sözleşmeli öğretmenlere ilişkin de açıklama yapan Tekin, ekranın açılmamasının sözleşmeli statüsünden değil, 3 yıllık sürenin tamamlanmamış olmasından kaynaklandığını belirtti.

.Zekeriya ELTİMUR

