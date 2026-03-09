Disiplin cezasının usul yönünden İdare mahkemesince iptal edilmesi üzerine tekrar soruşturma açılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 5.07.2022 tarih ve 53379555 sayılı görüş yazısında; "Personelin, almış olduğu disiplin cezası nedeniyle açmış olduğu dava sonucunda idare mahkemesince usul yönünden verilen iptal kararının kuruma tebliğ tarihinde, fiilin işleniş tarihi itibariyle ceza verme yetkisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127 nci maddesi gereğince zaman aşımına uğramış olması durumunda; kararın kuruma tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde karar gerekçesinde belirtilen eksikliklerin tamamlanarak yeni bir işlem tesis edilebileceği (Eğitim Müfettişleri/Muhakiklerce yeniden inceleme ve soruşturma raporu düzenlenebileceği ve dava konusu işlemin yenilenebileceği) hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR