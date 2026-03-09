1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

9 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 00:03
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ile iftar programına katılacak.

(TBMM/18.55)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını takip edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 70. Oturumu açılışı ve Genel Tartışmalar Oturumu'na, BM Cinsiyet Eşitliği Dostlar Grubu Yıllık Bakan Düzeyindeki Diyalog Toplantısı'na, TURKWEN'in "Sistemin İçinde Güçlenmek: ABD'de Kadın Girişimcilerin Adalet, Katılım ve Ekonomik Özgürlük Yolculuğu" başlıklı yan etkinliğine katılacak ve Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Telukhan Aubakır ile ikili görüşme yapacak.

(New York)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kültürpark Salonu'nda iftar programına katılacak.

(Aksaray/18.51)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "30. Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" başlıklı etkinliğe iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadın, Toplum ve Gelecek Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası; ikas Eyüpspor-Kocaelispor, Zecorner Kayserispor-Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Kayseri/Antalya/20.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ağırlayacakları ilk maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/13.00/14.00)

3- Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a konuk olacakları ilk maç öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/21.15)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Glint Manisa Basket-Anadolu Efes müsabakasıyla sona erecek.

(Manisa/20.00)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası, 1 maçla tamamlanacak.

