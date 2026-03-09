Kağıt yoklamaya son: Liseliler kendi yoklama cihazını yaptı
Denizli'de bir günde ikinci deprem
İŞKUR verileri açıklandı: İşte şubatta en çok aranan meslekler!
Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı el sıkıştı: Halkbank hisseleri tavan yaptı
Milli halterci okul basıp öğrenci dövdü
Erdoğan: Samimi uyarılarımıza rağmen provokasyon sürüyor
Petrolde 114 dolardan 100 dolara sert dönüş!
TÜİK açıkladı: İşte şubatta en fazla kazandıran yatırım aracı
TİHEK'ten 'Damsız Girilmez' kararı: 'Erkekler rahatsız eder' varsayımı önyargı!
Refakat izninde 'Hayati Tehlike' ibaresi şart mı? KDK noktayı koydu
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
Gaziantep'e füze parçası düştü!
HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı
Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı
AYM'den evde bakım yardımı için gelir kriterine onay
'3 yıldır ailenden ayrısın' diyen öğretmenlere Bakan Tekin'den yanıt
Bakan Şimşek: Petrolde mevcut hareketler geçici olabilir
Bakan Tekin: Ara tatili kaldırmadık, bu bir teknik zorunluluk
Benzin ve motorine zam bekleniyor
1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
İslam Memiş: Ben şu an altın alma taraftarıyım
İran'ın yeni dini lideri belli oldu
Bakan Uraloğlu: Uçuş iptalleri uzatıldı
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Lisedeki Kavgada: Müdür ve müdür yardımcısı ile 6 öğretmene ceza
Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Erdoğan: Yeni maceraların faturasını dünya öder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel büyükelçiler iftarında yaptığı konuşmada, İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik tehditlerin bertaraf edildiğini ve Tahran yönetimine gerekli uyarıların en net şekilde iletildiğini açıkladı. Bölgesel gerilimin ekonomik faturasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, savaşın uzamasının sadece Orta Doğu'yu değil, Avrupa ve Asya dahil tüm dünyayı olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2026 20:40, Son Güncelleme : 09 Mart 2026 21:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İsrail, iki devletli çözüm yolunu tamamen dinamitleme peşindedir. Netanyahu yönetimi yayılmacı politikalarla barış istemediğini, çözümden yana olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye her zaman olduğu gibi Gazzeli mazlumların yanındadır.

Şimdiye kadar içinde çocuklarında olduğu 1500'e yakın İran'lı savaşta hayatını kaybetti. Bölgede gerilim tırmandı. Karşılıklı misillemelerle krizin ekonomik maliyeti artıyor. Savaş uzadıkça tablo daha da kötüleşecektir. Yeni maceralara girişmenin faturasını tüm bölgemiz hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir.

Türkiye olarak biz bölgemizin aynı acıların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Orta Doğu coğrafyasının yeniden ameliyata alınmasını kabul etmiyoruz. Türkiye'nin dış politikası salt çıkar odaklı değil aynı zamanda değer odaklıdır. Adil bir barışın kaybedeneninin olmayacağına inanıyoruz. 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesini savunduk. Bugün de aynı şekilde tavrımızı ortaya koyduk. Hava saldırılarının İran'ın egemenliğini tehdit ettiğini açıkça söyledik. İran'ın kardeş ülkeleri hedef alan saldırıları desteklemediğimizi, bunun işe yaramayacağını açık açık dile getirdik.

Ülkemize gelen balistik unsurlar etkisiz hale getirildi. Gerekli uyarılar İran tarafına çok net şekilde iletildi. Tansiyonun düşmesi için, diplomasiyi önceleyen tavrımızı koruyoruz. Geleceğimizi tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni bir çözüm yolu mümkündür ve olmalıdır. Savaşın daha fazla yayılmadan bir an önce sona ermesinin altını çiziyorum. Bizler bu coğrafyada barış ve refah iklimini yeniden tesis etmekte kararlıyız. Elbette bu mücadelede başta bölge ülkeleri olmak üzere herkesin yapıcı rolüne ihtiyaç var.

Altyapımıza yaptığımız dev yatırımlar sayesinde Avrupa ile Asya arasında çok modlu koridorlar inşa ettik. Havalimanları ve köprüler gibi mega projeler hayata geçirdik. Stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan Kalkınma Yolu projesi bu girişimlerin tamamlayıcısıdır. Kalkınma Yolu sayesinde daha geniş coğrafyayı birbirine bağlama imkanı bulacağız.

Geriden bıraktığımız çeyrek asırda nice badireleri atlattık. Çok zorluklar çektik ama hedeflerimizden hiçbir zaman kopmadık. Şüphesiz bizden desteğini esirgemeyen aziz milletimizin yıkılmaz iradesi belirleyici oldu. Milletimizden aldığımızdan güçle yola devam ediyoruz. Bugün Türkiye konumunu her geçen gün sağlamlaştırıyor.

Savunma sanayiindeki geldiğimiz nokta birçok ülkenin güvenliğini teminat altına alan sarsılmaz bir sütun işlevi görüyor. 2026 senesi diplomaside ev sahibi olacağımız bir yıldır. TDT Zirvesini ülkemizde gerçekleştireceğiz. COP 31 zirvesini Türkiye'de düzenleyeceğiz. Sıfır Atık hareketi benimsenen bir dönüşüme ilham veriyor.

Küresel gıda güvenliğine yönelik güçlü taahhüdümüzün neticesi olarak Mehdi Eker'i Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü için aday gösterme kararı aldık

