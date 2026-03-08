İran'ın yeni dini lideri belli oldu

İran Uzmanlar Meclisi üyelerinden gelen açıklamalara göre yeni dini liderin Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğu duyuruldu.

Ayetullah Eşkevari yaptığı açıklamada, "Yeni dini lider, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney oldu." ifadelerini kullandı. Bir diğer Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Eşkuri ise İran liderliğinin devam edeceğini belirterek "İran lideri olarak Ayetullah Hamaney'in adı devam edecektir." dedi.

İran Uzmanlar Meclisi üyeleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, güvenlik gerekçeleri nedeniyle yeni dini liderin isminin hemen duyurulmayacağını ifade etmişti.

TRUMP: YENİ LİDER ONAY ALMAZSA, VADESİ UZUN OLMAZ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, İran'daki yeni dini lider seçimine değindi. Trump, "Bizden onay almak zorunda kalacak. Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz. Her on yılda bir (aynı konuya) geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Benim gibi bir başkan görevde olmazsa, bu tekrar yaşanabilir. İnsanların beş sene sonra geri dönmek zorunda kaldığını ya da daha da kötüsü İran'ın bir nükleer silaha sahip olmasına izin verildiğini görmek istemiyorum" dedi. Trump, İran'ın eski rejimiyle bağlantıları olan birini onaylamaya hazır olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise, "Olurum. İyi bir lider seçebilmek için buna hazır olurum. Bu niteliklere sahip çok kişi var" ifadelerini kullandı.