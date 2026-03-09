Galatasaray'a kötü haber: Taraftar Liverpool maçında olamayacak!

Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesi getirilen seyirci yasağı için CAS'a yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi.

25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynanan, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından sarı-kırmızılı kulübe 40.000 euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmişti. Galatasaray ise söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Kurulu nezdinde itiraz yoluna gitmişti.

Bugün yapılan açıklamayla, Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesi getirilen seyirci yasağı için CAS'a yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi.

Bu aşamada, Galatasaray'ın deplasman tribününe yönelik seyirci yasağı kararı nihai karar açıklanana kadar geçerliğini koruyor.