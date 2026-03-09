1000'den az kadrosu olan kurumlarda 'engelli' zorunluluk kaldırılıyor
Burdur Valisi Bilgihan'dan 'protokol kuralları' hatırlatması

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, resmi tören ve programlarda protokol kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Vali Bilgihan, kamuoyunun önünde bulunan kişilerin hukuka ve nezaket kurallarına uygun davranmasının önemine dikkat çekti.

09 Mart 2026
Burdur Valisi Bilgihan'dan 'protokol kuralları' hatırlatması

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda resmi törenler ve programlarda uygulanması gereken protokol kurallarına ilişkin hatırlatmada bulundu. Protokol uygulamalarının ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendiğini ifade eden Bilgihan, makam ve unvanların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

RESMİ PROGRAMLARDA PROTOKOL KURALLARI VURGUSU

Vali Bilgihan paylaşımında, resmi tören ve programların icrasının belirli kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Resmi törenlerin, programların icrası, usulü, protokol kuralları, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmektedir. Kimseye taşıdığı ünvanı, makamı gözardı edilerek davranılamayacağı gibi kimse de makamını, ünvanını gözardı ederek davranmamalıdır."

KAMUOYUNDAKİ KİŞİLERE NEZAKET VE HUKUK VURGUSU

Açıklamasında kamuoyunun önünde bulunan kişilerin davranışlarına da değinen Vali Bilgihan, hukuka ve toplumsal nezaket kurallarına uygun hareket edilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Bilgihan, "Kamuoyunun önünde olan şahsiyetlerin hukuka, nezaket, genel adap ve edep kurallarına uygun davranmaları beklenir ve de gereklidir" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN AYI MESAJI

Vali Bilgihan açıklamasının sonunda Ramazan ayına da değinerek şu temennide bulundu:

"Ramazan ayının bu güzel ikliminin herkesin diline, gözüne, gönlüne tesir etmesini dilerim."

