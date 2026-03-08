Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Ortadoğu'daki savaş haberlerine rağmen ons ve gram altındaki artışın sınırlı kalması, yatırımcıları kar realizasyonuna yöneltirken; elde edilen nakit güç, bayram ve yaz sezonu öncesi ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Kuyumcularda alış talebi durağan seyrederken, satış tarafındaki hareketlilik galerilere yansıdı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon TL bandındaki orta sınıf araçlara olan ilgi, showroom trafiğini son bir haftada zirveye taşıdı.

Haber Giriş : 08 Mart 2026 08:04
Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve sıcak çatışma haberleri küresel piyasalarda temkinli bir hava estirirken, Türkiye'de yatırımcının yön arayışı dikkat çekiyor.

Savaşın ilk günlerinde altının hızla yükselmesi beklenirken, ons ve gram altında artış sınırlı kaldı. Uzmanlar, bunun nedeni yeni alımların az, mevcut yatırımcıların kar satışına yönelmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Bayram öncesi dönemde elindeki altını bozduran bazı yatırımcılar rotasını ikinci el otomobil piyasasına çevirirken, bazıları ise dolara yöneldi. Kuyumcularda alış talepleri beklenen yoğunluğu göstermese de satış tarafında belirgin hareketlilik görülüyor.

Gram altındaki yükseliş ılımlı kalırken, küresel piyasalarda ons altın güvenli liman talebiyle destek buluyor.

SHOWROOM TRAFİĞİ YAŞANIYOR

Uzun süredir durağan seyreden ikinci el otomobil piyasasında son bir haftada gözle görülür bir showroom trafiği yaşanıyor. Bayramda memleketine gitmek isteyenler, yaz sezonuna araçlı girmek isteyen aileler ve yatırım amaçlı otomobil düşünenler galerilere yöneliyor. Ancak talepteki artışa rağmen fiyatlarda şimdilik genel bir sıçrama görülmüyor. Sadece belirli segmentlerde sınırlı artışlar dikkat çekiyor.

ORTA SINIFA İLGİ VAR

İstanbul İkitelli Oto Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren galerici Mehmet Yılmaz, son günlerde müşteri profilinde değişim yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Altın bozdurup gelen müşteri sayısı arttı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon lira bandındaki araçlara ilgi yoğunlaşıyor. Fiyatlar henüz yukarı gitmedi ama talep bu şekilde devam ederse yaz aylarına doğru artış kaçınılmaz olabilir. Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren galerici Selim Taşöğüten ise talepteki değişime dikkat çekti. Taşöğüten, daha önce kredi kullanarak araç almak isteyen müşterilerin ağırlıkta olduğunu, son günlerde ise elinde nakit bulunan alıcıların öne çıktığını belirterek "Peşin ödeme oranı arttı. Bu durum piyasaya güven veriyor. Özellikle düşük kilometreli ve hasarsız araçlara talep yoğunlaştı" dedi.

