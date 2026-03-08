Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar bir arada!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Karadeniz kıyıları yağmurlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksekleri ise kar yağışlı geçerken, Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar bir arada!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

