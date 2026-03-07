'Vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacağız, kazanmayandan vergi alınmayacak'

Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Ana sayfaHaberler EkonomiAna sayfaHaberler Siyasi

'Vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacağız, kazanmayandan vergi alınmayacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacaklarını" belirterek, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacağını; kazanmayandan ise vergi alınmayacağını söyledi. Karaman'da düzenlenen mitingde konuşan Özel, "799 gün sonra bu iktidar gidecek, düzen değişecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2026 18:00, Son Güncelleme : 07 Mart 2026 18:01
Yazdır
'Vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacağız, kazanmayandan vergi alınmayacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacaklarını" belirterek, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacağını; kazanmayandan ise vergi alınmayacağını söyledi.

Özel, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, Karaman'ın siyasi geçmişine değinerek, kentin hiçbir siyasi parti için "kale" olmadığını söyledi.

Miting planladıklarında kentte "Meydanda meydanı dolduramazsınız" denildiğini anlatan Özel, "Bugün Karaman'ı, bu koca meydanı görünce, meydanlara sığmayanları ve taşanları görünce iyi ki geldik Karaman'a. İyi ki birlikteyiz ve buradan haykırmak isteriz ki artık kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimseye kale değildir. Karaman olsa olsa milletin kalesidir." diye konuştu.

Karaman'da son 30 yıldır belediye başkanlığını kazanamadıklarını ancak bunun sorumluluğunu kendilerinde gördüklerini belirten Özel, bundan sonra da daha çok çalışacaklarını vurguladı. Özel, gittikleri yerde hangi partiden olursa olsun yerel yöneticilere başarılar dilediklerini aktardı.

Alandaki bir pankarta dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Hak, hukuk, adalete en fazla 799 gün kaldı' diyor. 19 Mart 2025'te dedim ki İstanbul'da otobüsün üstünde, gerekirse 1000 günlük kampanya yapacağım. Bu 1000 günlük kampanyanın sonunda 'Bu iktidarı değiştireceğiz. Bu kara düzeni bitireceğiz'. Şimdi normal gününe '799 gün kaldı' diyorlar. Ama onların da ağzında 2027'nin ekiminde seçim yapmak var. Biz mümkünse 40 gün sonra, 2 ay sonra istiyoruz ama istedikleri kadar kaçsınlar işte resmi tarihte bile olsa 799 gün sonra bu iktidar gidecek. Bu düzen değişecek ve yepyeni bir dönem başlayacak."

"Lojman seferberliği başlatacağız"

Sağlık çalışanlarına verilen sözlerin tutulmadığını savunan Özel, şöyle konuştu:

"Ambulansın şoföründen, acil tıp teknisyenine, hemşiresinden, doktoruna, hasta bakıcısına, memuruna, tüm sağlık çalışanlarına... İktidar olalım, ilk onlara verilip de tutulmayan sözü tutacağız. Devletin polisini, jandarmasını, astsubayını ayırmayacağız. Özellikle infaz koruma memurları, şehrin dışındaki cezaevlerinde azına lojman, çoğu servisle uzun yollar, pahalı kiralar önce onlardan ve polisten başlayarak lojman seferberliği başlatacağız. Bütün infaz koruma memurlarını emniyet sınıfına ayıracağız. Emniyet sınıfında çalışanların, devlette çalışanların aldığı maaşın emekli maaşına yansımasını, emekli maaşı ile normal maaş arasında uçurum olmamasını sağlayacağız. Maaş bağlanma katsayılarını AKP öncesi döneme getirip yapılan 5510 haksızlığına tekrar engel olacağız. Bu ülke emeklisine sahip çıkacak. Emeklisinin yüzü iktidarımızda gülecek. Söz veriyoruz."

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında sanıkların yargılanacağı 9 Mart tarihine işaret eden Özel, "Eğer Tayyip Bey savcılarına, savcılarının attığı yalanlara güveniyorsa, hodri meydan 9 Mart Pazartesi günü duruşma başlıyor. O gün yoklama ile geçer. 10 Mart Salı günü Meclis açılıyor. Kanun teklifimiz var, oylattıracağız. Ben arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanı adayıma güveniyorum. Savcısına güvenen karşıma çıksın, canlı yayın yapılsın. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Özel, "Amerika ve İsrail yeni bir dünya düzeni kurmak istiyor. İstiyorlar ki istedikleri ülkeye saldırsınlar, istedikleri ülkede yönetimi değiştirsinler, istedikleri ülkenin başına kimin geleceğini belirlesinler. Suriye'de yaptılar, şimdi İran'da yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Özel, "And olsun ki bu kara düzeni yıkacağız, bu vergi sistemini tam tersine çevireceğiz. Vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacağız. Zenginliği paylaşmaya hazır mısınız? Siz de vergi vermeye hazır olun. Bundan sonra çok kazanandan çok, az kazanandan az alınacak. Kazanmayandan vergi alınmayacak. Bunun için ülkeye halkçı bir iktidar gelecek. Milletten yana bir iktidar gelecek. Yani çiftçinin, esnafın, emeklinin ve emekçinin iktidarında olacak. " diye konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber