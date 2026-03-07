Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
CHP'li Belediye 'KPSS'de ilk beşe girenleri alıyoruz' dedi... AK Partili üyeden imalı yanıt

Edirne Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında CHP'li bir meclis üyesi "Belediyedeki işe alımlar KPSS puanına göre yapılıyor. Bu sınavlarda ilk beşe girmiş kişiler alınıyor" dedi. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, belediyede yapılan akraba atamalarını tek tek açıklayarak "Bunlar mı KPSS'de ilk beşe girdi. Maşallah KPSS'de ilk beşe girenler sizin partili yakınlarınızmış, zekalarından dolayı tebrik ederiz hepsini." dedi.

07 Mart 2026
Edirne Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Mart ayı olağan toplantısında belediyedeki personel alımları tartışma konusu oldu. CHP'li bir meclis üyesinin "Belediyedeki işe alımlar KPSS puanına göre yapılıyor, sınavlarda ilk beşe giren kişiler alınıyor" açıklamasına AK Partili Meclis Üyesi Celal Demir tepki gösterdi. Ak Partili Demir, belediyeye alınan 290 kişiden yalnızca yaklaşık 50 kişinin şeffaf şekilde açıklandığını, geri kalan 220 personelin kim olduğunun ise kamuoyuna net biçimde anlatılmadığını belirtti.

Belediyedeki işe alımlar tartışma konusu oldu

Meclis toplantısında söz alan Ak Partili Demir, CHP'li üyelerin "KPSS'de ilk beşe girenler işe alınıyor" yönündeki savunmasına atıfta bulunarak bu iddiayı eleştirdi. Ak Partili Demir, belediyede görev aldığı belirtilen bazı kişilerin siyasi bağlantılarına dikkat çektiğini söyledi.

Demir, kültür müdürlüğünde işe alınan bir kişinin belediye başkan yardımcısının gelini olduğunu öne sürerek, bu kişilerin gerçekten KPSS'de üst sıralarda yer alıp almadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

İşte Celal Demir'in açıklaması:

"290 kişi aldınız, 50 tanesi şefffaf. 220 kişi nerde.
Bakın şimdi KPSS'de ilk beşe girenleri sayıyorum. Hepsi de sizin partinizin yakınları.
-Kültür müdürlüğünde işe alınan kişi, belediye başkan yardımcısının gelini. Bunlar hepsi KPSS'de ilk beşe girmiş öyle mi?
-Kırklareli il başkanının oğlu, belediyede şuan çalışıyor. KPSS'de ilk beşe mi girmiş.
-Merkez ilçe başkan yardımcısının eşi ilk beşe girdi KPSS'de değil mi?
-Disiplin kurulu üyesi işe girmiş, o da KPSS'ye girmiş.
-Tekirdağ CHP milletvekilinin yeğeni, o da işe girmiş, tabii o da KPSS'de ilk beşe girmiş.
-CHP belediye meclis üyesinin ağabeyi, ağabeyinin eşi, kardeşinin eşi, kendi eşi hepsi KPSS'de ilk beşe girmiş. Her bir aileden çıkıyor zekiler. Meclis üyesinin bütün ailesi burda ya.... Emekller hariç kimse kalmamış belediyede işe girmeyen.
-Merkez ilçe başkan yardımcısının kendisi KPSS'de ilk beşe girmiş. Bir de oğlu var. Kendisi de var, oğlu da var. Çok aldığınız için karıştırıyorsunuz başkanım.
-İl başkan yardımcısının eşi....
KPSS'ye girenler sizin partili yakınlarınızmış, zekalarından dolayı tebrik ederiz hepsini. Hepsi derece yapmış"

