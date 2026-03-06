İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman'da yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek adına cezaların ağırlaştırıldığını ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak riskli okullarda 24 saat polis ve devriye araçlarıyla güvenliğin sağlanacağını vurguladı. Çekmeköy'de hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenin ailesine başsağlığı dileyen Bakan Tekin, okullardaki özel güvenlik personel sayısının artırılacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla güvenlik raporlarının titizlikle incelendiğini belirtti.

06 Mart 2026 16:12
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman Valiliğini ziyaretinde Vali Hayrettin Çiçek ile görüştü.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, toplantının ardından yaptığı konuşmada, Çekmeköy'de görevli olduğu okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Tekin, AK Parti hükümeti döneminde hem genel anlamda şiddet hem de eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için çok yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete verilecek cezaları ağırlaştırdıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Eğitimde güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapıldı. İçişleri Bakanlığımızla ortak olarak riskli okullarımızda devriye araçları ve 24 saat polis nezaretinde eğitim öğretimi devam ettiriyoruz. Özel güvenlik personelinin çalıştığı okullarımız var. Mümkün olduğunca okullarımızda bu tedbirleri artıracağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da okullarımızda güvenli biçimde eğitim öğretim verilmesi için tedbirler her neyse alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bizden bu konuda gerekli raporları aldı. Tekrar bütün eğitim camiamıza, Fatma Nur öğretmenimizin yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

"Fiziki yatırım ve insan kaynağı açısından çok güzel şeyler yapmış durumdayız"

Karaman'daki eğitim faaliyetlerini değerlendiren Tekin, kentte eğitim öğretimde fiziki yatırım ve insan kaynağı açısından çok güzel işler yaptıklarını dile getirdi.

Kentte 2002'de 46 bin olan öğrenci sayısının 2026 itibarıyla 50 bin civarında olduğunu belirten Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu 46 bin öğrenciye 2002'de 2 bin 100 öğretmenle eğitim öğretim hizmeti sunarken şu anda öğretmen sayımız iki katına çıkmış durumda. Karaman'da 3 bin 965 öğretmenimizle eğitim öğretim hizmeti sunuyoruz. Aynı şekilde 2002 yılında bu 46 bin öğrencimize 1500 sınıfla eğitim öğretim verirken şu anda bu sayıyı da ikiye katlamış durumdayız. 2 bin 981 dersliğimiz var. Toplamda rayiç bedellerle eğitim öğretimde yaptığımız yatırımın bedeli 8 milyar 600 milyon lira civarında. Bunlarla birlikte temel eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 28'den bu yıl 16'ya düşmüş durumda. Ortaöğretimde de sayı 27'den 16'ya düştü. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da 23'ten ortaokullarda 11, ilkokullarda 14, liselerde de 10.

Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Karaman'da da eğitim öğretim anlamında fiziki yatırım ve insan kaynağı açısından çok güzel şeyler yapmış durumdayız.

