Okul kapısında cinayet: Katil kocadan pes dedirten savunma

İstanbul Fatih'te boşanma aşamasındaki eşi Semiha Deniz'i, kızını okuldan aldığı sırada başından vurarak öldüren E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken; cinayeti, hakkındaki uzaklaştırma kararının dolmasına sadece 3 gün kala işlediği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren cinayet zanlısı E.D., eşiyle okul önünde tesadüfen karşılaştığını iddia ederek, "Korkutmak için silahı kafasına doğrulttum, kurulu olduğunu unutmuştum, bir anda patladı" sözleriyle kendisini savundu.

Okul kapısında cinayet: Katil kocadan pes dedirten savunma

Fatih'te kızını okuldan almaya giden boşanma aşamasındaki eşi Semiha Deniz'i silahla öldüren E.D., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polise verdiği ifadesinde, ''Cep telefonuyla çekmesini engellemeye çalıştım. Korkutmak için üzerimde bulunan silahı çıkardım, kafasına doğru doğrulttum. Silahın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum, kafasına doğru iteklerken bir anda patladı'' dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.30'da Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan Vedide Baha Pars İlkokulu önünde meydana gelmişti. 14 yaşındaki kızını okuldan almaya giden 33 yaşındaki Semiha Deniz, 2011 yılında evlendiği boşanma aşamasındaki eşi E.D. (40) tarafından silahla başından vurularak öldürülmüştü. Saldırgan koca ise olay yerinden kaçmıştı. Cinayet şüphelisi E.D.'nin kısa süre sonra olayı gerçekleştirdiği silahla birlikte polis ekiplerine teslim olduğu öğrenilirken, şüpheli işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Uzaklaştırma kararının kalkmasına 3 gün kala eşini katletti

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda çiftin; amca çocukları olduğu, 2011 yılında evlendikleri ve iki kızlarının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan çiftin aralarında şiddetli geçimsizlik yüzünden birbirleri hakkında birçok kez emniyete müracaat ettikleri öğrenilirken şikayet kapsamında E.D.'nin 8 Ocak itibarıyla iki aylık uzaklaştırma kararının olduğu ve kararın kalkmasına 3 gün kala cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: ''Silahın kurulu olduğunu unutmuşum''

Cinayet şüphelisi E.D.'nin polis ekiplerine verdiği ifadesinde, çocuklarını görmek amacıyla okul önüne gittiğini ve Semiha Deniz ile karşılaşmasının tesadüf olduğunu belirtti. E.D., ifadesinin devamında okula yakın bir yerde ilk olarak baldızıyla tartışma yaşadığını, tartışmanın sürmesi üzerine eşinin araya girip kendisini cep telefonuyla videoya aldığını, sonrasında sinirlenerek eşinin cep telefonuyla çekmesini engellemeye çalıştığını ve eşini korkutmak için üzerinde bulunan silahı çıkardığını anlattı. Şüphelinin cinayet anını ise '' Silahı kafasına doğru doğrulttum. Silahın kurma kolunun çekili olduğunu unutmuştum, kafasına doğru iteklerken bir anda patladı'' diye anlattığı öğrenildi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

