APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!

Milyonlarca araç sahibi plakalarını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılmış ve APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor. İlk cezada 140 bin lira, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor.

NTV'nin haberine göre bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.

204'üncü madde "Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.

Orijinal plaka nasıl temin edilecek?



APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor. Ancak elinde orijinal plakası olmayanları sancılı süreç bekliyor.

Öncelikle ilgili emniyet biriminin trafik şubesine gidilerek plakaların kayıp olduğunun bildirilmesi gerekiyor. Ardından trafik şubeden temin edilen evrakla notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsatın basılması ve yeni harf, rakamlardan oluşan plakanın atanması gerekiyor. Ayrıca noter yeni harf ve seriden plaka basımı için evrak oluşturuyor.

Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek uzun sıralar beklenip yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor.

Trafik sigortası, kasko ve İMM değişecek



Plaka ve ruhsat tamamen değiştiği ve aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Bunlar için ücret oluşmasa da iş yükü ve evrak prosedürleri gerçekleştiği için zaman ayrılması gerekiyor.

Köprü, otoyol gibi hizmetlerden yararlanmak için Hızlı Geçiş Sistemi etiketi olan araçlarda plaka değişikliğinin bildirilmesi gerekiyor.