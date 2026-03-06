Gençlerbirliği'nde 2. Volkan Demirel dönemi
Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde ikinci Volkan Demirel dönemi başladı. Başkent ekibi, 44 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.
Trendyol Süper Lig ekibi Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.
Başkent ekibi, 44 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.
Volkan Demirel, bu sezon ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçti.