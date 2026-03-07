Nadasa bırakılan tarım arazileri üretime kazandırılacak

Tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasını amaçlayan yeni destek programı yürürlüğe girdi. 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar" ile atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan tarım alanlarının üretime kazandırılması için hibe destekleri verilecek. Destekler, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projeleri kapsayacak.

Nadasa bırakılan araziler üretime kazandırılacak

Kararın temel amacı, üretim yapılmayan veya nadasa bırakılan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması. İl Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından hazırlanacak projelerle bu alanlarda bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor.

Destek programı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı arazilerde yürütülecek projeleri kapsayacak. Böylece üretimin artırılması ve boş kalan tarım alanlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Hibe oranı yüzde 75'e kadar çıkabilecek

Karar kapsamında uygulanacak projelerde hibe desteği verilecek. Destek oranı proje toplam bedelinin en fazla yüzde 75'i olacak.

Destek kapsamında özellikle şu alanlara öncelik verilecek:

Nadasa bırakılan arazilerin uygun ekim planlarıyla üretime kazandırılması

İklim değişikliği dikkate alınarak yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller ve tahıl üretiminin geliştirilmesi

İşlenmeyen veya katma değeri düşük ürünlerin yetiştirildiği alanlarda verimi artıracak bitkisel üretim projeleri

Yerel çeşitlerin geliştirilmesi ve çeşit değişimi gibi uygulamalar

Bu projelerde kamu kurumları ile üretici örgütlerinin iş birliği yapabilmesi de mümkün olacak.

Destekler 2026 yılı için geçerli olacak

Karara göre hibe destekleri 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki projeleri kapsayacak.

Haksız destek alan üreticilerden ödenen tutarların geri alınacağı ve bu kişilerin beş yıl boyunca hiçbir tarımsal destek programından yararlanamayacağı da kararda yer aldı.

Önceki yıllardaki programın devamı niteliğinde

Tarım arazilerinin etkin kullanılmasına yönelik destek programı son yıllarda her yıl yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla uygulanıyor.

2026 yılı için yayımlanan yeni karar, önceki yıllardaki uygulamanın devamı niteliğinde olmakla birlikte özellikle nadas alanlarının üretime kazandırılması ve iklim değişikliğine uyumlu ürün deseninin geliştirilmesi konularını daha güçlü şekilde vurguluyor. Ayrıca hibe oranının proje bedelinin yüzde 75'ine kadar çıkabilmesi uygulamanın dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.