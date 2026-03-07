Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı

7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kurulurken bazı birimler kapatıldı, bazı fakültelerin ise isimleri değiştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2026 00:41, Son Güncelleme : 07 Mart 2026 00:43
Yazdır
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı üniversitelerde akademik yapılanmaya ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı fakülte ve enstitüler kurulurken bazıları kapatıldı ve bazı fakültelerin isimleri değiştirildi. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Yeni kurulan fakülte ve enstitüler

Cumhurbaşkanı kararının ekinde yer alan listeye göre bazı üniversitelerde yeni akademik birimler kuruldu.

Abdullah Gül Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Kayseri Üniversitesinde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kuruldu.

İskenderun Teknik Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kapatılan fakülte ve enstitüler

Karar kapsamında bazı üniversitelerde faaliyet gösteren fakülte ve enstitüler de kapatıldı.

Abdullah Gül Üniversitesindeki Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesindeki Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesindeki Eczacılık Fakültesi de kapatılan birimler arasında yer aldı.

İsmi değiştirilen fakülte

Yayımlanan kararla bir üniversitede fakülte ismi değişikliğine de gidildi.

Aksaray Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Kararla birlikte bazı üniversitelerde akademik yapılanmanın yeniden düzenlenmesi amaçlanırken, yeni kurulan fakülte ve enstitülerle eğitim alanlarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber