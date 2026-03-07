Bahar Feyzan: Türkiye güvende, Erdoğan doğru strateji izliyor

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan "Türkiye'de biz güvendeyiz" etiketi üzerine gazeteci Bahar Feyzan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Feyzan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin güvenlik algısının siyasi tartışmalara kurban edilmemesi gerektiğini savunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki yaklaşımını da olumlu sözlerle değerlendirdi.

"Güvendeyiz demekten kaçınıyorlar"

Bahar Feyzan paylaşımında, bazı çevrelerin "Türkiye'de biz güvendeyiz" ifadesini dile getirmekten kaçındığını öne sürdü. Bunun nedeninin söz konusu söylemin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi kredi sağlayacağı düşüncesi olduğunu belirten Feyzan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de biz güvendeyiz deyince bundan da Erdoğan'a kredi çıkar diye onu da demiyorlar. Güvendeyiz; kime kredi çıkarsa çıksın."

"Erdoğan dış politikada doğru bir strateji kuruyor"

Feyzan, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika yaklaşımına da değinerek Türkiye'nin bu alanda deneyim ve kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın izlediği stratejinin doğru olduğunu belirten Feyzan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erdoğan dış politikada doğru bir strateji kuruyor. Şimdi deneyim var, kapasite var. Çok doğru bir dış politika kuruyor."

"Müzakereci bir yaklaşım izleniyor"

Feyzan'a göre Türkiye'nin dış politikadaki en belirgin özelliklerinden biri müzakereyi önceleyen yaklaşım. Bu çerçevede Erdoğan'ın farklı aktörleri diyalog masasına getirmeye çalıştığını belirten Feyzan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok müzakereci, herkesi masaya getirmeye çalışıyor. Gidip açıp telefonda birine gaz vermiyor."

"Soğukkanlı strateji" vurgusu

Gazeteci Feyzan paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli başarılarından birinin de Türkiye'nin güvenliğini korumaya yönelik soğukkanlı bir dış politika stratejisi izlemek olduğunu savundu.