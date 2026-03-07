Kamu Kurumlarında Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de

ATAMA KARARLARI

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Hamza GÖKÇE, Salih AKYÜZ, Sedat AYDINLI ve Ferruh ŞEN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

- 30.01.2026 tarihli ve 2026/32 sayılı Kararın, Ahmet DİLEK'in Hatay İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü,

- 3 0.01.2026 tarihli ve 2026/32 sayılı Kararın, Ahmet AKTÜRKOGLU'nun Bilecik İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü,

- 3 0.01.2026 tarihli ve 2026/32 sayılı Kararın, Mustafa DÜZGÜNEY'in Adıyaman İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü,

iptal edilmiş,

- Hatay İl Müftülüğüne, Ağrı İl Müftüsü Necati ŞAFAK,

- Ağrı İl Müftülüğüne İhsan İLHAN,

- Adıyaman İl Müftülüğüne Mehmet Reşat ŞAVL1,

- Edirne İl Müftülüğüne Burhan ÇAKIR, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa KİBAROĞLU,

- Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker ARI,

- Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin ALTUN,

- Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun ERCİYES,

atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Elif UZUN SÜMERCAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet ÖZVEREN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver MERALLI görevden alınmış ve bu suretle boşalan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Seda ŞENTÜRK atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan TARHAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Cem i Can DELİORMAN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Aslı GÜNDOĞDU AKSUNGUR atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü;

- 1. Hukuk Müşaviri Hakan SEZGİN,

görevden alınmış,

- Vakıflar Meclisi Üyeliğine Mustafa Halit ÇELİK,

- L Hukuk Müşavirliğine Yıldıray KORKMAZ,

- Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhammet Enes ÇINAR, atanmıştır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Başkan Yardımcısı Abdulhadi TURUS atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal BÜLBÜL,

- İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan DUMAN,

görevden alınmış,

- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Erdal KIL1NÇ,

- İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne Aynur GÖKALP DURNA,

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat NEDİRLİ,

- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Mahmut İNAN, atanmıştır.

6 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/76

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Halil İbrahim GÜRAY atanmıştır.

6 Mart 2026

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/77

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İ1 Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih CİNEVİZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Ardahan İ1 Tarım ve Orman Müdürlüğüne Harun AKILLI atanmıştır.

6 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/78

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nebi ÇELİK atanmıştır.

6 Mart 2026

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/79

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Erkan TEK görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Uğur ERDEM atanmıştır.

6 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2026/80

Bakanlıkların ekli listede yer alan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

6 Mart 2026