SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, iş yerinde yemek verilmediği durumlarda çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmı primden muaf tutulurken, bu tutarı aşan miktar prime esas kazanca dahil edilecek. İş yerinde yemek verilmesi dışındaki tüm senaryoları kapsayan yeni kararla birlikte, günlük 300 TL'lik tutar çalışan lehine korunmaya devam ederken, yüksek tutarlı yemek yardımları artık SGK primiyle vergilendirilmiş olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 16:06, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 16:06
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılması planlanan yeni düzenlemeyle, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam ederken, 300 lirayı aşan kısım ise prime tabi olacak.

SGK'den alınan bilgiye göre, işyeri ve müştemilatında yemek verilmesi dışındaki durumlarda, çalışılan günlere ait günlük yemek bedeline ilişkin düzenlemeye gidilecek.

Buna göre, yemek yardımının, yemek kartı, yemek kuponu ya da çeki, üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı, çalışanlara nakden ödeme yapılması şeklinde sağlanması halinde 300 liraya kadar olan kısımdan primden muaf olurken, 300 liralık tutarın aşılması halinde ise yalnızca aşan kısım üzerinden prim alınacak.

