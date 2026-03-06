İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim'lere zarar veren 2 kişi tutuklandı

Adana'da Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim'lere zarar verip hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 17:43, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 17:43
Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim'lere zarar veren 2 kişi tutuklandı

Olay, 4 Mart günü Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi'nde bulunan Abdioğlu Kız Kur'an Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kurs binasına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tahta kapıyı kırıp içeri girdi. İçeri giren şüpheliler kurs içerisindeki eşyaları dağıtırken Kur'an-ı Kerim'lere de zarar verdi. Sabah kursa gelen görevli, kapının kırık olduğunu ve içerinin dağıtıldığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kurs binasında inceleme yaptı. Jandarma ekipleri kursa zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Abdioğlu Kız Kur'an Kursu görevlisi Ayşe Görgülü ise, "O gördüğüm manzarayı ne aklım, ne de fikrim kabul etti. Kitaplıkta ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa yere atmışlar. Atarken hunharca atmışlar ki yaprakları bile yırtılmış. Akıllarına ne kadar zarar geliyorsa vermişler. Bu şahıslar bir an önce bulunsun, tedavi olsun ve hayatlarını böyle karartmasınlar" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kur'an kursuna zarar verip hırsızlık yapan H.H.Y. ve D.T.'yi operasyonla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

