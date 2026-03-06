İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı

Küresel enerji koridorundaki tıkanıklık nedeniyle benzinin litre fiyatına 55 kuruş, motorine ise 1 lira 14 kuruş zam yapılması kararlaştırılırken; artışın tüketiciye daha az yansıması için "Eşel Mobil" sistemi devreye alındı. Artışın yüzde 75'i ÖTV tutarlarından mahsup edilecek; böylece vatandaşın pompadaki yükü hafifletilmeye çalışılacak.

Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez'e yayıldı.

Stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması, petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 55 kuruş zam gelecek. Benzinin yanı sıra motorinde de fiyat artışı yaşanacak. Motorine gelecek zammın ise 1 lira 14 kuruş olduğu bildirildi.

İstanbul'da bugün benzinin litresi 59,33 liradan satılıyor. Motorinin fiyatı ise 63,52 lira.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanacak.

