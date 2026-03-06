MEB'ten yurt dışında yaşayan Türk çocukları için 'Ülkem Yanımda' uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı, farklı ülkelerde yaşayan Türk çocukları için 'Ülkem Yanımda' uygulamasını hayata geçirdi. Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ve 5-16 yaş arası Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürünü öğretmeyi amaçlayan platform, çevrim içi derslerle öğrencilere aktif bir öğrenme ortamı sunuyor. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişilebilen platform ile öğrenciler, uzman öğretmenlerce verilen dersler sayesinde Türkçe dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda Türkiye'nin kültürel mirasını da tanıma fırsatı buluyor. 'Ülkem Yanımda' platformu, öğrencilere ders kitapları, sesli kitaplar, eğitici videolar, müzikler ve interaktif oyunlar gibi zengin dijital içeriklerle çok yönlü bir öğrenme ortamı oluşturuyor.

2 bin 300 öğrenci platformdan yararlanıyor



Yıl boyunca düzenlenen ödüllü yarışmalarla öğrencilerin motivasyonu güçlendirilirken, hem öğrenmelerine hem de kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyen etkinliklere katılmalarına imkan tanınıyor. 98 öğretmenin yer aldığı ve ücretsiz üyelikle erişim sağlanan platformdan şu anda 16 ülkeden 2 bin 300'ü aşkın öğrenci yararlanıyor. Platformun en belirgin yönlerinden birini alanında uzman eğitmenlerle gerçekleştirilen canlı dersler oluşturuyor. Öğrenciler bu derslerde anlık etkileşim kurup sorularını doğrudan öğretmenlere yöneltebiliyor ve birebir geri bildirim alabiliyor. Platformda Türkçe ve Türk kültürü derslerinden kültürel etkinliklere, tarih atölyesinden sanal müze gezilerine kadar uzanan programlar öğrencileri geçmişle buluşturuyor.

Velilerden yoğun ilgi



Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve ABD'den birçok Türk ailenin çocuklarının ana dili ve kültürel kimliğiyle bağlarını güçlü tutabilmesi için platforma yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Platformun yurt dışında yaşayan aileler için yalnızca bir eğitim ortamı değil, çocuklarını kökleriyle buluşturan güvenilir bir köprü işlevi gördüğü ifade edildi. Veliler, bu uygulama ile çocuklarının gelişimini takip edebiliyor, durumlarıyla ilgili düzenli bilgilendirme alabiliyor.

'Ülkem Yanımda' platformuna ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor. Sisteme üye olan herkes sunulan ders ve etkinliklerden faydalanabiliyor. Programa katılmak isteyen veliler, kayıt için https://ulkemyanimda.eba.gov.tr/ adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.