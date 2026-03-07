Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'da düzenlenen mitingde tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek verirken zincir marketleri hedef aldı. Özel'in BİM'i meydandaki kalabalığa söyleterek yaptığı çağrı, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2026 01:06, Son Güncelleme : 07 Mart 2026 01:25
Yazdır
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında Bolu'da konuştu. "İrtikap" suçlamasıyla tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek veren Özel, soruşturma kapsamında adı geçen zincir marketlerle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel, bazı marketlerin baskı altında şikayetçi yapıldığını savunurken, BİM'i meydandaki kalabalığa söyleterek sert ifadeler kullandı.

Özel'den üç harfli market çıkışı

Bolu Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özgür Özel, Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturmanın arka planına ilişkin çeşitli iddialar dile getirdi. Özel, soruşturma kapsamında adı geçen zincir marketlerin savcılık baskısıyla şikayetçi konumuna getirildiğini öne sürdü. Bazı marketlerin daha sonra geri adım attığını iddia eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şok Market 'biz şikayetçi değiliz' diye açıklama yaptı. A101 CEO'su beni aradı, 'biz şikayetçi değiliz' dedi."

BİM'i meydanda hedef gösterdi

Özel, konuşmasının devamında geriye kalan zincir market için meydandaki kalabalığa dönerek "Şimdi üç harflilerden bir tanesi kaldı. Kim o?" diye sordu.

Kalabalığın "BİM" şeklinde yanıt vermesi üzerine Özel, ilgili market zincirine yönelik şu sözleri kullandı:

"O da doğru dürüst bir açıklama yapmazsa Bolu ne yapacağını biliyor."

Özel'in bir şirketi miting meydanında doğrudan hedef alması ve kalabalığa söyleterek uyarıda bulunması, siyasi ve ekonomik çevrelerde tartışma yaratan ifadeler arasında yer aldı.

Özel, üç harfli marketlerden zorla bağış alınarak burs verilmesini savundu

Özel, Tanju Özcan döneminde faaliyet gösteren BolSev (Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) üzerinden yürütülen burs programını da savundu.

Vakfın kentteki hayırseverlerden bağış topladığını belirten Özel, zincir marketlerden de katkı talep edildiğini ifade ederek, bunun öğrencilere burs sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Özel, vakıf aracılığıyla yüzlerce öğrenciye destek verildiğini belirterek, soruşturma nedeniyle burs ödemelerinin aksadığını dile getirdi.

527 öğrenci için bağış çağrısı

Özel, üç harfli marketlerden zorla alınan reklam paralarının kesilmesi nedeniyle BolSev Vakfı üzerinden burs alan öğrencilerin mağdur olduğunu ve öğrencilerin mağdur olmaması için bağış çağrısında bulundu. Tanju Özcan'ın kendisine bursların aksadığını söylediğini aktaran Özel, vatandaşları vakfa destek olmaya davet etti. Özcan'ın görevden uzaklaştırılmasına da tepki gösteren Özel, Bolu halkının belediye başkanına sahip çıktığını savundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber