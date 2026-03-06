EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

3 çocuk annesi, kocası tarafından boğularak öldürüldü

Adana'da 3 çocuk annesi kadın tartıştığı kocası tarafından boğularak öldürüldü. Cinayeti işleyen koca, polisi arayıp karısını öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 20:10, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 21:28
3 çocuk annesi, kocası tarafından boğularak öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Naim A. (53) ve Nesrin A. (48) çifti evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Naim A., karısını önce darp etti ardından boğarak öldürdü. Olayın ardından Naim A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Karımı öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Cinayet ekipleri tarafından gözaltına alınan Naim A., emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öldürülen Nesrin A.'ın ise cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

