EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız

Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile iftarda bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12'nci pakete yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mart 2026 18:45, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 18:47
Yazdır
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

'ÇOK FAZLA DOSYA YARGININ ÖNÜNE GİDİYOR'

Bakan Gürlek, Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra 12'nci yargı paketini Meclis'ten geri çektiğini aktararak, "Çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. Özellikle toplumdaki beklentiler, talepler önemli. Özellikle vatandaşlarımızda adalete güven eksikliği var. Biz bunun araştırmasını da yapıyoruz. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk şu ortaya çıkıyor. Yargılamanın uzun süre sürmesi; yani vatandaşlarımızın bu konuda bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Yargılamalar neden uzuyor? Ben uygulamadan geliyorum bu konuda bilgi sahibiyim. Bilgi sahibi olduğum için hemen icraata geçmek istiyorum. Şu an bizim 2025 yılında 12,5 milyon dosyamız var. Bu dosya sayısı çok fazla. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için bizim gerekli adımları atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesi genişletildi, arabuluculuk müessesi genişletildi; ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor, bir adliyeye gelmek istiyor. Yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz" dedi.

'HEDEF SÜREYE RİAYET EDİLMESİNİ DENETLEYECEĞİZ'

Bakan Gürlek, kira tespit davasının 9 aylık sürede bitirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu yargıda hedef süre. Yani hakim, savcı UYAP'tan dosyaya girdiği zaman kira tespit davasının 9 ayda bitirileceğini biliyor. Ama bu süreye riayet edilmiyor. Bu 9 aylık süre bir bakıyoruz 4 yıl olmuş, 5 yıl olmuş. Şimdi burada biz artık bu süreye riayet edilmesini denetleyeceğiz. Eğer iş yoğunluğu fazlaysa biz bunu otomatik olarak HSK'dan gördüğümüz için hemen oraya yeni bir mahkeme açacağız. Personel sayısı azsa katip takviyesi yapacağız. Hakim beyin ya da hakime hanımın şahsından kaynaklanan bir sorunu olabilir. Hakimler ve savcıların tabi olduğu disiplin hükümleri var. Yer değiştirme, terfi, atama bunlarla ilgili süreci başlatacağız. 'Sonuçta sen 9 ayda bitmesi gereken bir davayı 4 yılda bitirememişsin. Yani kusura bakma sonuçlarına katlanacaksın.' Bunu söyleyeceğiz, bunu sert işleteceğiz. Ben bu sürecin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

'HAKİM ARKADAŞLARIMIZI BİRAZ ZORLAYACAĞIZ'

Bakan Gürlek, yargılamanın hızlanması konusunda çalışmaları olduğunu ve bunu 12'nci yargı paketine koyacaklarını söyleyerek, "Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12'nci pakete yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama terfide belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız. Yani hakim belirli bir iş vizesi tutturması gerekecek terfi etmesi için. Vermiş olduğu kararın da doğruluğunun olması gerekecek. Yani o karar Yargıtay'dan onanacak. Bu da bizim artık olmazsa olmazımız. Anlık olarak sahadan bilgi alacağız. Mesela İstanbul'da iş davaları ile ilgili çok fazla şikayet var. Hemen biz iş mahkemesi kuracağız. İzmir'de kira tespit davalarıyla ilgili çok fazla şikayet var. Hemen yeni bir kira mahkemesi kuracağız. Anlık olarak yani ihtiyaca cevap vermeye çalışacağız" diye konuştu.

'HAKİM SAVCILARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA KARŞIYIZ'

Gürlek, yargı mensuplarının sanal medya kullanımına ilişkin de "Sosyal medyada son zamanlarında bazı hakim savcı arkadaşlarımız fotoğraflar veriyorlar operasyonlarıyla ilgili, polislerle fotoğraf çekiyorlar. Bunlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor. Bunlar yanlış. Bu süreçle de ilgili takip ediyoruz. Hakim savcıların sosyal medya kullanmasına karşıyız. Hakim savcı dosyasıyla, kararıyla konuşur. Yani bunların sosyal medyada boy göstermesi, açıklama yapması ya da işte 'şu operasyonu yaptık', bununla fotoğraf vermesi, bunlar yanlış şeyler" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber