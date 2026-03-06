İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
APP plaka dönemi bitti: Sürücüler basım atölyelerine akın etti

Avrupa Press Plaka (APP) olarak bilinen standart dışı kalın puntolu plakalar için getirilen 140 bin liralık ağır para cezası ve 30 günlük ehliyet men cezası, İstanbul'daki plaka basım atölyelerinde tarihi bir yoğunluğa neden oldu. Büyükçekmece, Kağıthane ve Beylikdüzü gibi ilçelerdeki şoförler odası önünde uzun kuyruklar oluşturan araç sahipleri, noter işlemlerinin ardından orijinal ve mühürlü plakalarını alarak trafik cezalarından kurtulmaya çalışıyor.

06 Mart 2026 16:34
Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka'ya (APP) gelen yeni cezalar nedeniyle araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için İstanbul'daki basım atölyeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Bazı sürücüler, Trafik Ceza Kanunu'nda araçlarında "APP" olarak adlandırılan plaka sahibi sürücülere yönelik ilk ihlalde 140 bin lira para cezası kesilmesi ve sürücü belgelerinin 30 günlüğüne geri alınması nedeniyle harekete geçti.

Ceza yemek istemeyen sürücüler noterdeki işlemlerinin ardından plaka basım noktalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Sürücüler, Büyükçekmece Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kağıthane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Basım Merkezi ile Beylikdüzü Gürpınar Şoförler Odası önünde sıra bekledi.

Noter işlemlerinden sonra plaka basım noktalarına gelen sürücüler evrak teslim ederek yeni plakalarını aldı.

Sürücü Yaşar Özcan, Beylikdüzü Gürpınar Şoförler Odası'nda yaklaşık 20 dakikadır kendisine sıra gelmesini beklediğini anlattı.

Özcan, kurallara uymak gerektiğini dile getirerek, "Değiştirmem daha iyi oldu. Değiştirmezseniz cezası 140 bin lira. Noter masrafı ve Şoförler Odası masrafını ödeyip değiştirmek çok karlı." dedi.

