APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Trafik ekiplerinin "APP" olarak bilinen kalın puntolu ve sahte plakalara yönelik başlattığı denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ilk seferde 140 bin, tekrarı halinde ise 280 bin liraya kadar ağır idari para cezası uygulanıyor. Standart dışı plaka kullananlar sadece maddi yaptırımla değil, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi uyarınca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkabiliyor.
NTV'nin haberine göre bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.
204'üncü madde "Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.APP plaka dönemi bitti: Sürücüler basım atölyelerine akın etti
Orijinal plaka nasıl temin edilecek?
APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor. Ancak elinde orijinal plakası olmayanları sancılı süreç bekliyor.
Öncelikle ilgili emniyet biriminin trafik şubesine gidilerek plakaların kayıp olduğunun bildirilmesi gerekiyor. Ardından trafik şubeden temin edilen evrakla notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsatın basılması ve yeni harf, rakamlardan oluşan plakanın atanması gerekiyor. Ayrıca noter yeni harf ve seriden plaka basımı için evrak oluşturuyor.
Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek uzun sıralar beklenip yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor.
Trafik sigortası, kasko ve İMM değişecek
Plaka ve ruhsat tamamen değiştiği ve aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Bunlar için ücret oluşmasa da iş yükü ve evrak prosedürleri gerçekleştiği için zaman ayrılması gerekiyor.
Köprü, otoyol gibi hizmetlerden yararlanmak için Hızlı Geçiş Sistemi etiketi olan araçlarda plaka değişikliğinin bildirilmesi gerekiyor.