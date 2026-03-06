APP plaka dönemi bitti: Sürücüler basım atölyelerine akın etti
Avrupa Press Plaka (APP) olarak bilinen standart dışı kalın puntolu plakalar için getirilen 140 bin liralık ağır para cezası ve 30 günlük ehliyet men cezası, İstanbul'daki plaka basım atölyelerinde tarihi bir yoğunluğa neden oldu. Büyükçekmece, Kağıthane ve Beylikdüzü gibi ilçelerdeki şoförler odası önünde uzun kuyruklar oluşturan araç sahipleri, noter işlemlerinin ardından orijinal ve mühürlü plakalarını alarak trafik cezalarından kurtulmaya çalışıyor.
Bazı sürücüler, Trafik Ceza Kanunu'nda araçlarında "APP" olarak adlandırılan plaka sahibi sürücülere yönelik ilk ihlalde 140 bin lira para cezası kesilmesi ve sürücü belgelerinin 30 günlüğüne geri alınması nedeniyle harekete geçti.
Ceza yemek istemeyen sürücüler noterdeki işlemlerinin ardından plaka basım noktalarının önünde yoğunluk oluşturdu.
Sürücüler, Büyükçekmece Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kağıthane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Basım Merkezi ile Beylikdüzü Gürpınar Şoförler Odası önünde sıra bekledi.
Noter işlemlerinden sonra plaka basım noktalarına gelen sürücüler evrak teslim ederek yeni plakalarını aldı.
Sürücü Yaşar Özcan, Beylikdüzü Gürpınar Şoförler Odası'nda yaklaşık 20 dakikadır kendisine sıra gelmesini beklediğini anlattı.
Özcan, kurallara uymak gerektiğini dile getirerek, "Değiştirmem daha iyi oldu. Değiştirmezseniz cezası 140 bin lira. Noter masrafı ve Şoförler Odası masrafını ödeyip değiştirmek çok karlı." dedi.APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!