Bakan Çiftçi: Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Son zamanlarda bölgemizde tırmanan hadiseler, dünyada hızla değişen dengeler, Türkiye'nin geldiği noktanın kıymetini daha iyi gösteriyor. Artık önünü göremeyen, hedefini başkalarının çizdiği, istikametini dışarıdan belirleyen bir Türkiye yok. Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mart 2026 21:10, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 21:10
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cuma namazını Kapu Camii'nde kılan Bakan Çiftçi, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti. Bakan Çiftçi, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek dua okudu. Daha sonra AK Parti Konya İl Teşkilatı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Çiftçi, MHP İl Teşkilatı'nı ziyaretinden sonra Gazzeli misafir aileler ile iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Son zamanlarda bölgemizde tırmanan hadiseler, dünyada hızla değişen dengeler, Türkiye'nin geldiği noktanın kıymetini daha iyi gösteriyor. Artık önünü göremeyen, hedefini başkalarının çizdiği, istikametini dışarıdan belirleyen bir Türkiye yok. Rotasını kendi çizen, ufkunu kendi büyüten bir Türkiye var. Savunma sanayinden yerli ve milli teknolojiye, sağlık sisteminden güvenlik altyapısına kadar pek çok alanda çığır açan bir Türkiye var. Bugün, Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ikinci yüzyılımızın güçlü vizyonu olan Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yol alıyoruz. Konya, bu vizyonda öncü şehirlerimizden biridir. Üretimde, tarımda, sanayide, ihracatta, inovasyonda, savunma sanayinde gösterdiği atılımlarla Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı sütunlarından biridir. Hamdolsun Konya'mız da yerli ve milli üretime verdiği destekle, savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan dördüncü ili konumunda bulunuyor. Bu başarı, alın terinin, aklın, disiplinin, teşebbüs ruhunun eseridir. Bu saatten sonra bütün enerjimizi büyümeye, kalkınmaya, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmeye harcayacağız" ifadelerini kullandı.

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Güvenlik güçleriyle her an teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak, Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı, huzurun yüzyılı yapmak için gece gündüz çalışacağız. Bize emanet edilen sorumluluğu daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağız. Suç ve suçluyla mücadelede, polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle her an teyakkuz halindeyiz. Önleyiciliği esas alan bir anlayışla hareket ederek, suç oluşmadan tedbir almayı temel ilke haline getireceğiz" diye konuştu.

'DİJİTAL TEHDİTLERE KARŞI GÜÇLÜ BİR GÜVENLİK KALKANI KURUYORUZ'

Çocukların sanal medya kullanımında zarar görmemeleriyle ilgili yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Teknolojinin hızlı gelişimi, suçun dijital alanda daha süratli yayılmasına zemin hazırlıyor. Biz de mücadele sahamızı genişletiyoruz. Başta yapay zeka olmak üzere yerli ve milli yazılım sistemleriyle siber güvenlik kapasitemizi artırıyor. Dijital tehditlere karşı güçlü bir güvenlik kalkanı kuruyoruz. Bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun kullandığı, zaman zaman paralel bir dünya gibi işleyen sanal alemin risklerini azaltmak, bağımlılık ve suç ağlarını dağıtmak için yoğun bir mesai yürütüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürürken, teknolojinin doğru kullanımını güçlendirerek, gençlerimizin zehirlenmesine, suça teşvik edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın yardımıyla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu mübarek vatan toprağı her geçen gün daha güvenli, daha huzurlu olacaktır."

