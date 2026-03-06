Kamu Kurumlarında Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de
5. kattan balıklama atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5'nci kattaki evinin penceresinden atlayan şahıs hayatını kaybederken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 22:30, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 23:02
5. kattan balıklama atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu İ.H. (31) 5'nci kattaki evin penceresine çıktıktan sonra balıklama atladı. Şahıs kafa üstü yere çakılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İ.H.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şahsın 5'nci kattan balıklama atladığı görüntülerde güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

