Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sürerken Türkiye, gerekli tüm tedbirleri de aldı.

Bu kapsamda da bazı ülkelere yönelik uçuşlar, 6 Mart 2026 tarihine kadar durdurulmuştu.

Ancak gelen yeni bir son dakika bilgisine göre, bazı uçuş iptalleri bir kez daha uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada uçuşların durdurulduğu ülkelere ilişkin bilgi verdi.

"HAVA SAHALARIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şöyle dedi;

"İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir.

Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir.

BAZI UÇUŞ İPTALLERİ UZATILDI

Havayolu taşıyıcılarımız İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart 2026'ya kadar durdurmuştu. Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur.

Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır.

Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek.

Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır.

NAHÇIVAN'A DÜŞEN İHA: YOLCULAR EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE KARAYOLU İLE ULAŞTIRILDI

Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir. Öte yandan bugün itibariyle Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait 2 uçağımız, Irak'ta ise Tailwind Hava Yolları'nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır.

Diğer yandan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları'na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır.

"ÇALIŞMALAR KOORDİNASYON HALİNDE SÜRÜYOR"

Bölgedeki gelişmeler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilirken hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimizle koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir."







