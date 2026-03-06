İŞKUR 123 bin 545 genci iş hayatına kazandırdı

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İŞKUR 123 bin 545 genci iş hayatına kazandırdı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019'dan bu yana yürüttüğü çalışmalarda, ne eğitimde ne istihdamda olan 778 bin 521 genci tespit ederek bunlardan 123 bin 545'inin işe girmesine aracılık yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 11:46, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 12:02
Yazdır
İŞKUR 123 bin 545 genci iş hayatına kazandırdı

İŞKUR, küresel bir sorun olarak birçok ülkenin mücadele ettiği ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin (NEET) iş gücü piyasasına kazandırılabilmesi amacıyla hayata geçirdiği "İş Avcılığı Danışmanlık Modeli"ni 2019'dan bu yana uyguluyor.

Model kapsamında, potansiyel NEET olarak değerlendirilen İŞKUR'a kayıtlı 15-24 yaş aralığındaki gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

İş ve meslek danışmanı, potansiyel NEET olan birey için uygun kurum hizmeti taraması yaparak, uygun hizmet tespit edildiğinde bireyle iletişime geçiyor.

Bu kapsamda, 2025'te 50 bin 14 genç, potansiyel NEET olarak belirlendi. İş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan bu gençlerin 16 bin 132'si İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilirken, 2 bin 101'i ise aktif iş gücü piyasası programına dahil edilerek iş gücü piyasasına kazandırıldı.

Modelin uygulanmaya başladığı Ağustos 2019'dan 2025 yılı sonuna kadar NEET olarak tespit edilip iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan genç sayısı ise 778 bin 521 olarak kayıtlara geçti.

Bu gençlerin 123 bin 545'i İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi, 41 bin 633'ü aktif iş gücü piyasası programına dahil edildi.

İŞKUR, NEET potansiyeli olan gençlerin iş gücü piyasasına katılımlarına yönelik programları artırmayı hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber