Borsa güne yatay başladı

Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
2026'nın iki ayında denetimlere 631 milyon TL ceza
2026'nın iki ayında denetimlere 631 milyon TL ceza
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 10:27, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 10:28
Yazdır
Borsa güne yatay başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 13.078,93 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,93 puan ve yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim, küresel risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların uzayabileceği ve yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu tekrar güçlendirebileceği endişesi artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, daha sonra Küba'nın da düşeceğini ileri sürdü. ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

Trump, İran'ın yeni liderinin belirlenmesinde etki sahibi olacağını belirterek, "İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber